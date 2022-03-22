ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минцифры оценило риски для пользователей гаджетов на базе Android

12:15
  • вторник
  • 22 марта 2022

В Думе прошло расширенное совещание по развитию IT-отрасли в условиях санкций

Для пользователей устройств на базе операционной системы Android рисков не так много. Такое мнение во вторник, 22 марта, высказал руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
Россиянам напомнили о праве вернуть деньги за гаджеты, переставшие работать из-за санкций

Выступая на расширенном заседании IT-комитета Госдумы, посвященном развитию IT-отрасли в условиях санкций, Шадаев сообщил о планах создания российского маркетплейса с отечественными приложениями на платформе Android. Выбор в пользу Android был сделан "в силу ее большей открытости, гибкости".

Что касается пользователей iOS, отметил глава Минцифры, к этой операционной системе "вопросы остаются". Шадаев рассказал, что российские власти "с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании". Министр выразил надежду, что iPhone “у нас в кирпич не превратятся”, сообщает "Интерфакс".

21 марта пользователи сервисов Apple сообщали о масштабных сбоях. Речь шла, в частности, о приложениях iCloud, Apple Maps, App Store. По состоянию на 19:20 мск было зафиксировано более 4 тысяч сообщений о неполадках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Смартфон
Смартфон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.