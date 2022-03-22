Минцифры оценило риски для пользователей гаджетов на базе Android

В Думе прошло расширенное совещание по развитию IT-отрасли в условиях санкций

Для пользователей устройств на базе операционной системы Android рисков не так много. Такое мнение во вторник, 22 марта, высказал руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Выступая на расширенном заседании IT-комитета Госдумы, посвященном развитию IT-отрасли в условиях санкций, Шадаев сообщил о планах создания российского маркетплейса с отечественными приложениями на платформе Android. Выбор в пользу Android был сделан "в силу ее большей открытости, гибкости".

Что касается пользователей iOS, отметил глава Минцифры, к этой операционной системе "вопросы остаются". Шадаев рассказал, что российские власти "с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании". Министр выразил надежду, что iPhone “у нас в кирпич не превратятся”, сообщает "Интерфакс".

21 марта пользователи сервисов Apple сообщали о масштабных сбоях. Речь шла, в частности, о приложениях iCloud, Apple Maps, App Store. По состоянию на 19:20 мск было зафиксировано более 4 тысяч сообщений о неполадках.

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