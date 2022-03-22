Минпромторг предложил создать в России кибервойска

Отправлять туда предлагают призывников-разработчиков
В России нужно организовать кибервойска и отправлять туда призывников из числа разработчиков. Такое мнение во вторник, 22 марта, высказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.
Замглавы Минпромторга высказал эту инициативу "с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере". При этом Шпак признал, что не вправе давать советы Минобороны, однако считает создание таких кибервойск "очень правильным".
По словам Шпака, служба в кибервойсках могла бы стать для IT-специалистов альтернативой отсрочке от службы в армии, сообщает "Интерфакс".
Созданием кибервойск уже озаботились в Польше. 8 февраля министр национальной обороны Мариуш Блащак принял участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши — войск обороны киберпространства, концепция которых была утверждена еще в феврале 2019 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"