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Минпромторг предложил создать в России кибервойска

11:54
  • вторник
  • 22 марта 2022

Отправлять туда предлагают призывников-разработчиков

В России нужно организовать кибервойска и отправлять туда призывников из числа разработчиков. Такое мнение во вторник, 22 марта, высказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.
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Замглавы Минпромторга высказал эту инициативу "с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере". При этом Шпак признал, что не вправе давать советы Минобороны, однако считает создание таких кибервойск "очень правильным".

По словам Шпака, служба в кибервойсках могла бы стать для IT-специалистов альтернативой отсрочке от службы в армии, сообщает "Интерфакс".

Созданием кибервойск уже озаботились в Польше. 8 февраля министр национальной обороны Мариуш Блащак принял участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши — войск обороны киберпространства, концепция которых была утверждена еще в феврале 2019 года.

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