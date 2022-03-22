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Ефимов: Товарооборот между Москвой и ОАЭ в прошлом году увеличился вдвое

12:10
  • вторник
  • 22 марта 2022

Он превысил 1,1 миллиарда долларов

Москва является главным российским экспортером несырьевых неэнергетических товаров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
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В прошлом году товарооборот увеличился на 116% и превысил 1,1 миллиарда долларов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.

ОАЭ – очень перспективное направление для ведения бизнеса. Компании привлекают льготное налогообложение, конкурентная экономика, низкие ставки на импорт и выгодное географическое положение. Московский экспорт несырьевых неэнергетических товаров развивается за счет многократного увеличения поставок.

В ОАЭ рост спроса связан со стремлением сократить зависимость от нефтедобывающего производства. Московским компаниям удалось среагировать на это и занять нужную нишу.

В 2021 году Москва поставила в ОАЭ безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков. В свою очередь столица закупила кофе, чай, пряности, стеклянные изделия, парфюм, средства для макияжа и ухода за кожей, а также электрические устройства, аппаратуру связи и другие товары.

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