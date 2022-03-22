Ефимов: Товарооборот между Москвой и ОАЭ в прошлом году увеличился вдвое

Он превысил 1,1 миллиарда долларов
Москва является главным российским экспортером несырьевых неэнергетических товаров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В прошлом году товарооборот увеличился на 116% и превысил 1,1 миллиарда долларов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.
ОАЭ – очень перспективное направление для ведения бизнеса. Компании привлекают льготное налогообложение, конкурентная экономика, низкие ставки на импорт и выгодное географическое положение. Московский экспорт несырьевых неэнергетических товаров развивается за счет многократного увеличения поставок.
В ОАЭ рост спроса связан со стремлением сократить зависимость от нефтедобывающего производства. Московским компаниям удалось среагировать на это и занять нужную нишу.
В 2021 году Москва поставила в ОАЭ безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков. В свою очередь столица закупила кофе, чай, пряности, стеклянные изделия, парфюм, средства для макияжа и ухода за кожей, а также электрические устройства, аппаратуру связи и другие товары.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"