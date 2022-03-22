"Ростелеком" заявил о беспрецедентных атаках на российские сайты

За данные сотрудников компаний предлагают крупные суммы в биткоинах

Попытки купить за биткоины данные сотрудников крупных российских компаний зафиксировал госоператор "Ростелеком". По мнению главы компании Михаила Осеевского, информацию пытаются приобрести с целью получить доступ к критически важным ресурсам.

"Мы видим, что векторы атак постоянно меняются, подключаются новые ресурсы. Мы сейчас столкнулись с новыми вызовами, в Tor прямо существуют предложения о покупке информации о сотрудниках крупных компаний за биткоины", - сообщил Осеевский во время расширенного заседания "Развитие IT-отрасли в условиях санкций" в Госдуме.

Tor, о котором говорил руководитель "Ростелекома" - это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение. По словам Осеевского, в последнее время кибератаки на российские сайты стали беспрецедентными и более разнообразными - однако разведка компании тоже работает в Tor и много чего знает, передает "Интерфакс".

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