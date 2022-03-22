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Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды

12:47
  • вторник
  • 22 марта 2022

Снег и метель ожидаются в предстоящее воскресенье

В воскресенье, 27 марта, в столицу вернется зимняя погода. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По словам синоптика, апрельское тепло и солнце в предстоящие выходные сменится резким ухудшением метеоусловий. Причина — в прохождении холодного атмосферного фронта.

Это явление будет сопровождаться интенсивными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным штормовым ветром в порывах до 23 м/с и существенным понижением температуры воздуха. В Москве ночью температура резко опустится до пяти градусов ниже нуля, а днем будет находиться в диапазоне от минус трех до плюс двух градусов. При этом на дорогах вновь образуется гололедица.

Погодные условия будут соответствовать самому началу весны, хотя именно 27 марта в Москве обычно наступает климатическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее Тишковец рассказал, что в конце марта столичный регион снова почувствует на себе полярные морозы, поэтому пока автомобилистам не рекомендуется менять зимнюю резину на летнюю.

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