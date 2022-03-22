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Минтранс: Россия навсегда потеряла 78 самолетов из-за санкций

12:50
  • вторник
  • 22 марта 2022

800 самолетов уже переведены в российский реестр

Российские авиакомпании навсегда потеряли 78 самолетов из 1367 из-за западных санкций.
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Все они были арестованы за рубежом, заявил глава министерства транспорта России Виталий Савельев.

Россия ищет легальные пути решения ситуации с западными лизингодателями. Порядка 800 самолетов уже переведены в российский реестр, подчеркнул министр.

"Перевели в российский реестр почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании. Потеряли 78 машин", - сообщил Савельев (цитата по ТАСС).

На данный момент более 30 авиакомпаний из 22 стран мира продолжают летать в Россию. Ожидается, что объем авиаперевозок в 2022 году при благоприятном развитии ситуации может составить до 90 миллионов человек.

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