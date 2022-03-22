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Правительство подготовило новые предложения по поддержке экономики России

14:48
  • вторник
  • 22 марта 2022

Об этом сообщил Михаил Мишустин

О новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций объявили в российском правительстве. Как заявил премьер Михаил Мишустин, подготовлен целый пакет предложений, которые охватывают несколько сфер.

Так, специальная программа призвана стимулировать отечественные предприятия разрабатывать конструкторскую документацию. Это позволит оперативно наладить собственное серийное производство материалов и комплектующих, ранее поставляемых из-за рубежа, сообщает "ТВ Центр".

Развитию малого и среднего бизнеса будут способствовать так называемые офсетные контракты, гарантирующие инвесторам рынок сбыта. Также кабмин может расширить список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков. Обсудили на заседании оперштаба и другие меры.

"Есть предложения по поддержке фармацевтической продукции, медицинских изделий через упрощение их регистрации, облегчения закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам. У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты несмотря на любые санкции", - отметил Мишустин.

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