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В Москве стартовала выставка, посвященная Константину Богаевскому

14:56
  • вторник
  • 22 марта 2022

Представлено более 100 уникальных экспонатов

Фантастические крымские пейзажи, более 100 уникальных экспонатов и личных вещей яркого представителя Серебряного века. В Москве открылась выставка "Константин Богаевский. Крымская мистерия", передает "ТВ Центр".

Этот масштабный проект стартует в дни празднования очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией и приурочен к 150-летию со дня рождения художника, воспевавшего в своём творчестве природу полуострова.

Экспозиция посвящена его жизни и творчеству, и включает произведения живописи, фотографии, письма. Многие из этих вещей демонстрируются впервые. Выставка проходит в Государственном историческом музее и доступна для посетителей до 13 мая.

"В эти дни эта выставка вдвойне, наверное, получает другое звучание, потому что достаточно большой период творчества Богаевского был посвящён индустриализации Донбасса, и несколько работ здесь также представлены, и они сегодня выглядят таким художественным символом возрождения Донбасса после разрухи и войны", - отметил директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов.

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