МИД: США ведут дело к разрыву отношений с Россией

Высказывания Байдена абсолютно неприемлемы

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского руководства возмутительны и абсолютно неприемлемы. Вашингтон ведет дело к разрыву дипломатических отношений, в этом у Москвы нет сомнений, заявил замминистра иностранных дел России. Сергей Рябков прокомментировал слова, сказанные американским лидером в адрес президента России Владимира Путина.

"Это отрицает любые нормы дипломатического межгосударственного общения. Вчера послу США в Москве была передана соответствующая нота протеста. Мы настаиваем на необходимости нормализовать хотя бы в элементарных аспектах жанр общения", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

По словам замглавы МИД России, Москва, со своей стороны, настаивает на том, чтобы американские коллеги задумались о последствиях политики кровавого подавления неугодных режимов в разных регионах мира и прекратили демонизировать Россию. Вся ответственность за последствия происходящего сегодня ложится на Вашингтон, заключил Рябков.

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