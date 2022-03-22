ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: США ведут дело к разрыву отношений с Россией

12:43
  • вторник
  • 22 марта 2022

Высказывания Байдена абсолютно неприемлемы

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского руководства возмутительны и абсолютно неприемлемы. Вашингтон ведет дело к разрыву дипломатических отношений, в этом у Москвы нет сомнений, заявил замминистра иностранных дел России. Сергей Рябков прокомментировал слова, сказанные американским лидером в адрес президента России Владимира Путина.

Байден рассказал, как ирландцы борются со "смертоносным диктатором" Путиным
Песков назвал недопустимыми слова Байдена о Путине

 "Это отрицает любые нормы дипломатического межгосударственного общения. Вчера послу США в Москве была передана соответствующая нота протеста. Мы настаиваем на необходимости нормализовать хотя бы в элементарных аспектах жанр общения", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

По словам замглавы МИД России, Москва, со своей стороны, настаивает на том, чтобы американские коллеги задумались о последствиях политики кровавого подавления неугодных режимов в разных регионах мира и прекратили демонизировать Россию. Вся ответственность за последствия происходящего сегодня ложится на Вашингтон, заключил Рябков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США и России
Флаг США и России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.