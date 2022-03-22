Современную поликлинику в Коммунарке откроют к апрелю

В здании заканчиваются пуско-наладочные работы

До конца месяца в Коммунарке начнет работать новая поликлиника. За смену здесь смогут принять до 750 человек. Посетителям станут доступны отделения лучевой и функциональной диагностики. Реабилитации и эндоскопии. А еще кабинет женской консультации и клинико-диагностическая лаборатория.

Семь этажей и около 12 тысяч квадратных метров. В этом красивом здании расположилась детско-взрослая поликлиника. В Коммунарке ее ждали уже давно.

"Главный показатель - то, что количество проживающих на этой территории за эти 10 лет удвоилось. Это говорит о том, что там созданы условия не только для работы, и количество рабочих мест увеличено, но и для проживания, для досуга, для хорошей счастливой жизни", - рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Поликлиника в планах была уже давно. И ее даже строили. Но до прошлого августа каркас здания простоял целый год в законсервированном виде.

Мы начинали ее строить, но учитывая, что поменялись требования, поменялись нормы. В Москве появился новый "стандарт плюс" оснащения полклиники по их обустройству, формированию. Это получился другой объект. Но мы считаем, что это абсолютно правильное решение. Мы должны обеспечивать сегодня население медицинским обслуживанием по самым современным требованиям", - отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием. Теперь жителям Коммунарки не придется ехать далеко, чтобы сделать МРТ, КТ или эндоскопическое исследование. В новом стандарте поликлиники продумано все, в том числе и логистика передвижения взрослых и детей. И комфортное пребывание в самом здании - расширенные коридоры, зоны ожидания. В здании также будет работать кафе. Поликлинику достроили и оснастили буквально за полгода. Рекордный срок стал настоящим вызовом для строителей.

"Нам пришлось организовать на объекте в две смены работу. В одну смену у нас работали от 500 до 700 человек. Сложно было, конечно, синхронизировать все эти работы. Синхронизировать поставку, строительно-монтажные работы", - сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика Владимир Давыдов.

Сейчас в здании заканчиваются пуско-наладочные работы. И уже совсем скоро откроется запись к врачам. А рядом достраивают дорогу, которая улучшит транспортную доступность. Доехать до поликлиники будет удобно из разных частей Коммунарки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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