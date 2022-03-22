Собянин рассказал о планах по развитию медицинской инфраструктуры в Москве

Среди крупных проектов - лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра им. Логинова

Более одного миллиона квадратных метров объектов здравоохранения планируется построить в ближайшие годы в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

В частности, возведут лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова, на 60 процентов готов новый лечебный комплекс инфекционной больницы №1.

Построят многопрофильный лечебный комплекс в Детской городской клинической больнице святого Владимира, а также сеть скоропомощных комплексов при пяти городских стационарах.

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