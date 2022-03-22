ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах по развитию медицинской инфраструктуры в Москве

15:09
  • вторник
  • 22 марта 2022

Среди крупных проектов - лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра им. Логинова

Более одного миллиона квадратных метров объектов здравоохранения планируется построить в ближайшие годы в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

В частности, возведут лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова, на 60 процентов готов новый лечебный комплекс инфекционной больницы №1.

Построят многопрофильный лечебный комплекс в Детской городской клинической больнице святого Владимира, а также сеть скоропомощных комплексов при пяти городских стационарах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лечебно-диагностический комплекс больницы
Лечебно-диагностический комплекс больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.