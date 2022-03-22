"Мир изменился": эксперты дали совет любителям брендовой одежды

О сверхпотреблении пока надо забыть

Кому печаль, кому бизнес. В столице закрываются брендовые магазины. Поклонники заморского ширпотреба готовы стоять в огромных и нервных очередях, чтобы под занавес скупить буквально всё. Тоску публики по убегающим, кажется, навсегда торговым маркам быстро почувствовали продавцы на интернет-площадках. И готовы предложить так называемые коллекционные товары, только уже по своим ценам.

Акула дрейфует на диване, показывая спину в катышках и помятые плюшевые зубы. Надо брать! Тем более, и скидка такая приятная - всего 300 тысяч рублей вместо 600! А вот более грустная рыба, явно дольше была в пользовании - за нее просят 250 тысяч рублей. А совсем недавно эти мягкие подводные хищники кучей были свалены в ИКЕЕ всего за полторы тысячи рублей. Автор этого объявления очень радовался, что урвал-таки фирменную игрушку буквально в последние минуты работы магазина.

Информация о приостановке работы в России целого ряда брендов вызвала массовое помешательство. В магазины стояли огромные очереди даже на вход. А тем, кому удалось войти, хватали вещи охапками и снова стояли в очередях - теперь уже на кассу. Вещи из масс-маркета вдруг возвели в статус эксклюзива, и на торговых площадках стали появляться товары по заоблачным ценам.

"Это конечно безумие! Сумка из "Зары" - 75 тысяч! Когда можно поехать в аутлет и взять гораздо дешевле брендовую качественную сумку, которая прослужит долго", - говорит стилист, преподаватель Европейской академии имиджа Ольга Епифанова.

В выгодные бизнес-идеи некоторые продавцы пытаются превратить откровенный хлам из шкафа – например, явно ношенные не очень современные туфли выставляют за 100 тысяч рублей, чуть поновее - за 150 тысяч. Но в нашем топе - пустой брендовый пакет за 99 тысяч 999 рублей! Продавец гарантирует, что "состояние хорошее, изъянов нет".

"Это бред, временное явление сегодняшнего момента. Мир изменился. Сейчас о перегибах, о сверхпотреблении, наверное, надо на какое-то время забыть, но сосредоточиться на снабжении базовым наборов товаров", - рассуждает директор института экономики роста им. П.А. Столыпина, советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

А то, что сейчас происходит на интернет-площадках - просто попытка сорвать куш на панике. Стилисты рекомендуют открывать новые шопинг-маршруты - обратить внимание на качественные российские бренды и шоу-румы и покупать долгосрочные базовые вещи.

"Какие-то ультрамодные, ультратрендовые вещи очень быстро теряют свою актуальность. Здесь нужно включать разум, включать "холодную голову" и не вестись на все это", - отметила Ольга Епифанова.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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