В Подмосковье возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

Подозреваемый задержан

В Московской области возбудили первое в России уголовное дело в рамках деятельности криптовалютной биржи. Речь идет о растрате денежных средств и имущества торговой платформы.

Интернет-площадка работала как магазин, через который можно было купить, продать либо обменять цифровую валюту на реальные деньги. Один из владельцев воспользовался своим положением и присвоил себе часть средств. Его-то оперативники и задержали в гостинице в Серпухове, сообщает "ТВ Центр". С собой у подозреваемого были два чемодана с наличкой на сумму 190 млн рублей.

"Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на его имущество, стоимость которого превышает два миллиарда рублей.

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