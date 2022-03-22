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В Москве обсудили итоги работы городского совета ветеранов

15:18
  • вторник
  • 22 марта 2022

Намечены планы на будущее

Итоги работы Московского городского совета ветеранов обсудили во вторник во время 9-й отчетно-выборной конференции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В мероприятии приняли участие делегаты ветеранских объединений, предприятий и организаций города, а также представители столичного правительства.

Говорили о том, как за последние пять лет изменилась жизнь горожан, какие улучшения произошли и что еще необходимо сделать для поддержки ветеранов.

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