Жителей Кунцева перепугала гуляющая по парку пума

Животное было без намордника

Москвичи заметили в Кунцевском парке мужчину, который выгуливает пуму. И испугались. Зверь совершал моцион без намордника. А обычный собачий поводок на мощной шее дикого животного доверия не внушал. Как реагируют соседи на такого питомца? И законного ли его содержание в квартире?

Сергей выгуливает Геркулеса. Хотя может показаться наоборот. Пума, хоть и является самой компактной из хищных кошек, по силе сопоставима с пятью взрослыми мужчинами.

"Ни один малый кот не является полностью домашним и прирученным животным. Они взаимодействуют на основе ритуала своего какого-то со своими хозяевами. Я хотел себе самую большую из малых кошек", - рассказал Сергей.

Характер у Геркулеса вполне себе кошачий. Живут Сергей с пумой в однокомнатной квартире, гуляют в сумерках, когда в парке почти никого нет. Одна из таких прогулок чуть не закончилась трагически – хозяин потерял сознание, а кот убежал и спрятался. Беглеца нашли только под утро - в овраге. Кот отделался лёгким испугом и отказывался покидать безопасное убежище.

Сергей купил Геркулеса в Пензенском зоопарке три года назад за 160 тысяч рублей. Нашёл через соцсети людей, которые поручились за него как за ответственного хозяина. Москвич готовился несколько лет – изучал повадки пум и особенности их содержания. Это была мечта, ради которой пришлось пожертвовать даже семейным благополучием. Когда Геркулес был ещё котёнком, жена предложила Сергею переехать из однокомнатной квартиры в загородный дом, но получила категорический отказ.

Но каким бы ни был одомашненным дикий кот, он всё равно остаётся диким. "Должна быть достаточная площадь потому что, как мы знаем, даже пауки дерутся в банке. И если площадь небольшая, то животное может начать раздражаться, и это приведёт тоже к не самым желательным последствиям", - рассказала доцент кафедры зоологии Академии им. Тимирязева Марианна Гладких.

А ещё есть закон об ответственном отношении к животным, по которому с пумами в квартире - хоть однокомнатной, хоть пятикомнатной - жить нельзя. Но Геркулес под него не попадает.

"Было абсолютно разумное решение принято, животных, которые заведены были до января 20-го года, оставить на руках владельцев", - отметила координатор по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова.

Расставание с хозяином и привычной, хоть и небольшой квартирой стало бы для Геркулеса стрессом, который ему не рекомендуются. Тем более, что сам хозяин считает, что ведёт себя ответственно по отношению к соседям.

В любом случае, пока самая большая претензия от соседей к Геркулесу - слишком громкий топот, когда хозяин уходит на работу, и кот остаётся один.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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