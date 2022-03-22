В Думе опровергли рассмотрение законодательного ограничения использования VPN

Таких инициатив в парламенте нет

Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи не прорабатывает никаких инициатив по законодательному ограничению на применение VPN-сервисов. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал глава комитета Александр Хинштейн.

Депутат заявил, что ему неизвестно о подобных законодательных инициативах. При этом он выразил мнение, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно и с точки зрения результативности не даст никакого эффекта.

Глава комитета добавил, что, если у правительства будет иная точка зрения, законодательный орган будет готов ее обсудить, сообщает "Интерфакс".

В России в 2021 году был заблокирован целый ряд VPN-сервисов. Как пояснили в Роскомнадзоре, использование сервисов обхода блокировок создает условия для незаконной деятельности — в том числе связанной с распространением экстремизма, детской порнографии, наркотиков.

Тема VPN-сервисов была вновь поднята в связи с признанием американской компании Meta экстремистской организацией и блокировкой принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram. При этом граждан не будут привлекать к ответственности за использование этих ресурсов.

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