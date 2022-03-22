Байдена впечатлили возможности российского "Кинжала"

В Пентагоне не поняли смысла применения Россией гиперзвуковой ракеты

Джо Байден впечатлен возможностями российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". По словам президента США, ее отличает от других ракет только одна особенность – но весьма существенная.

"У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", — прокомментировал Байден боевое применение Россией "Кинжала".

Минобороны России 21 марта сообщило, что гиперзвуковой ракетой "Кинжал" уничтожен подземный украинский арсенал, возведенный еще во времена СССР. Уничтожены подземные защищенные хранилища авиационных боеприпасов и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", передает РИА Новости.

В Пентагоне, комментируя эту информацию, заявили, что не поняли смысла применения ВС России гиперзвукового оружия на Украине. А в Германии напомнили, что ракета неуязвима для западных систем ПВО, а действия российской армии сочли предостережением для НАТО.

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