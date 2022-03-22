Лукашенко: за сахар идет война, к счастью, только в магазинах

В Белоруссии увеличат посев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увеличить посевы сахарной свеклы до 5 миллионов тонн сахара.

Свекла, хлеб, соль – это стратегические товары. Сегодня за сахар "идет война, к счастью, только в магазинах", отметил глава государства.

Белорусские аграрии готовили семена всю осень и зиму, оставшиеся будут закуплены у России.

"Недавно сообщалось, что новым страшным оружием стали семена сахарной свеклы, которых якобы не будет хватать. Но поверить в это могут только бестолковые и неграмотные в сельском хозяйстве люди", - заметил Лукашенко.

Ранее российские власти заявили, что запасов сахара в стране хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос. в Минсельхозе отметили, что в 2022 году ожидается хороший урожай свеклы, который позволит обеспечить сахаром и Россию, и страны ЕАЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"