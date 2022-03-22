Россиянам разрешили продавать и покупать недвижимость у представителей недружественных стран

Ограничение сняла профильная правительственная комиссия

Российские власти сняли ограничения на сделки нерезидентов из недружественных стран с недвижимостью, введенные в начале марта. Об этом во вторник, 22 марта, рассказали в Министерстве финансов России.

В ведомстве уточнили, что 17 марта подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физических лиц по сделкам с недвижимым имуществом.

По результатам рассмотрения было принято решение разрешить резидентам продавать недвижимость нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия.

Также россиянам разрешена покупка недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами. При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на специальный счет типа "С" (один из элементов конструкции валютного контроля).

Наряду с этим резидентам разрешили заключать договоры участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами, сообщает "Интерфакс".

7 марта стало известно, что российское правительство утвердило список стран, совершающих в отношении нашей страны недружественные действия. В список вошли США, весь Евросоюз и ряд других государств. В отношении сделок с ними введен ряд ограничений. В частности, россиянам разрешено расплатиться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из перечисленных недружественных государств.

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