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Кремль ответил на заявление Байдена о российских кибератаках

13:49
  • вторник
  • 22 марта 2022

Россия бандитизмом не занимается

Россия, в отличие от западных стран и тех же Соединенных Штатов, бандитизмом не занимается. В Кремле прокомментировали заявление американского лидера Джо Байдена о подготовке Москвой кибератак на Вашингтон.

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"Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается"", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Джо Байден ранее распространил заявление. В нем говорилось о якобы полученных Вашингтоном разведданных:  Россия может готовить кибератаки против США в ответ на введенные против нее экономические санкции, передает РИА Новости.

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