К ней причастны и украинские каратели

Одна из величайших трагедий в истории и символ бесчеловечности нацизма. Сегодня - 79 лет событиям в Хатыни. Эту белорусскую деревню стёрли с лица земли весной 43-го года.

Всё её население - 149 человек, включая маленьких детей, зверски убили. В жестокой расправе над беззащитными стариками, женщинами и младенцами участвовали не только фашисты, но и их пособники - в основном, украинские каратели. Именно их ставят в пример и называют своими духовными лидерами современные неонацисты, которые восемь лет уничтожают мирных людей в Донбассе за их этническую принадлежность и желание говорить на родном языке.

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