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Кремль оценил число не поддерживающих спецоперацию россиян

13:59
  • вторник
  • 22 марта 2022

Таких граждан немного, заявил Дмитрий Песков

Граждан России, которые не поддерживают российскую специальную военную операцию по защите республик Донбасса, мало. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По словам официального представителя Кремля, большинство россиян поддерживают спецоперацию и соответствующее решение президента России. Статистика и опросы свидетельствуют, что таких граждан свыше 75%, и это "абсолютно неопровержимый факт".

Песков отметил, что проводится активное разъяснение причин, целей и задач этой спецоперации. Он выразил надежду, что "те, кто не согласны, они поймут, что происходит".

Пресс-секретарь президента подчеркнул важность того, чтобы те, кто не согласен с проведением спецоперации, "все-таки начали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях", сообщает РИА Новости.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите республик Донбасса. В тот же день Дмитрий Песков рассказал, что россияне поддерживают специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик не меньше, чем признание независимости ДНР и ЛНР.

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