Кремль оценил число не поддерживающих спецоперацию россиян

Таких граждан немного, заявил Дмитрий Песков

Граждан России, которые не поддерживают российскую специальную военную операцию по защите республик Донбасса, мало. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, большинство россиян поддерживают спецоперацию и соответствующее решение президента России. Статистика и опросы свидетельствуют, что таких граждан свыше 75%, и это "абсолютно неопровержимый факт".

Песков отметил, что проводится активное разъяснение причин, целей и задач этой спецоперации. Он выразил надежду, что "те, кто не согласны, они поймут, что происходит".

Пресс-секретарь президента подчеркнул важность того, чтобы те, кто не согласен с проведением спецоперации, "все-таки начали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях", сообщает РИА Новости.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите республик Донбасса. В тот же день Дмитрий Песков рассказал, что россияне поддерживают специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик не меньше, чем признание независимости ДНР и ЛНР.

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