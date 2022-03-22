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Ситуация в Мариуполе остается критической

14:46
  • вторник
  • 22 марта 2022

Из города в Россию эвакуируют мирных жителей

Россия эвакуировала из Мариуполя уже более 62 тысяч мирных жителей. Ситуация в городе критическая. Всё из-за бесчинств националистов, которые продолжают удерживать в заложниках граждан Украины, используют стариков, женщин и детей как "живой щит". Боевики находятся в полном окружении, у них заканчиваются боеприпасы и медикаменты. Многие пытаются самостоятельно покинуть город под видом гражданских.
Бойцы Росгвардии тщательно прочесывают дома в Мариуполе

По беженцам, которые пытаются выбраться, ВСУ бьют из тяжелого вооружения. До ближайшего населенного пункта, Володарского, люди добираются с различными ранениями.

Детей везут в приметных автомобилях - с белыми повязками и надписями. Они курсируют из Мариуполя и обратно. Одна из пассажирок такой машины - Елена Кравчук – директор коррекционного интерната. Три недели она и её подопечные - дети от года до семи лет - просидели без воды и еды в подвале.

Её муж Владимир Кравчук – бывший военный. И если сначала приветствовал избрание нового молодого президента, то после того, как посидел под пулями своей же нацгвардии, резко изменил отношение к Зеленскому.

"Если он дебил и довел страну до разрухи, значит, он – дебил. Для меня он клоун", - говорит он.

Это поселок Володарское. В рамках декоммунизации ставший на 8 лет Никольским. Вместе с историческими названиями в населенные пункты приходит и помощь из Донецка.

"Мы привезли медикаменты, мы привезли питание для детей, топливо для машин. Заберем часть легкораненых, кто может ехать, заберем беременных, чтобы они рожали в Донецке", - рассказал министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Большинство врачей, которые сами оказались в числе беженцев, захотели остаться в Володарском, чтобы исполнять свой профессиональный долг - спасать жизни.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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