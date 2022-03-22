Бочкарев: На станции "Минская" будущего МЦД-4 завершены основные работы I этапа строительства

Ведется подготовка к открытию объекта для пассажиров

Завершены основные работы первого этапа строительства станции "Минская" перспективного четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом во вторник, 22 марта, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточнил заммэра, в настоящий момент ведется пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров. Общая готовность первого этапа станции Минская сегодня составляет уже 98%.

В рамках второго этапа ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и строительству второй пассажирской платформы с выходом в пассажирский вестибюль. На сегодняшний день готовность второго этапа составляет 70%, уточнил Андрей Бочкарев.

Ранее заместитель мэра сообщал, в Москве продолжается активное развитие железнодорожной инфраструктуры МЦД. В строительстве и реконструкции находятся 22 станции на четырех маршрутах МЦД, сказал Андрей Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о главных дорожных проектах столицы в 2022 году. В городе построят 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей, а также 10 внеуличных пешеходных переходов.

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