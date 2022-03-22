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Госдума приняла закон об антикризисных мерах налоговой поддержки

14:18
  • вторник
  • 22 марта 2022

В условиях западных санкций

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении налоговых мер для поддержания российской экономики в условиях санкций.

Согласно документу, НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах, будет отменен, передает РИА Новости.

Кроме того, планка налога на роскошь для автомобилей повысится с трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей. Налог будет взиматься с машин ценой 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и с моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил правительству давать отсрочку по налогам.

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