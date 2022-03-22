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Венгрия подняла истребители для перехвата неопознанного воздушного судна

14:16
  • вторник
  • 22 марта 2022

Оно прилетело со стороны Украины

Как написала во вторник газета Hungary Today, днем ранее самолеты военно-воздушных сил Венгрии были подняты по тревоге.
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"Из-за неопознанного воздушного судна, вторгшегося в воздушное пространство страны с Украины", - уточняется в материале.

Там сказано, что засекли неизвестный летательный аппарат в восточной части страны. Он направлялся в сторону Словакии. Венгерские истребители провели патрулирование сектора, после чего вернулись на аэродром базирования.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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