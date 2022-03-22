Путину доложили о развитии Новгородской области

Президент провел встречу с главой региона Андреем Никитиным

О восстановлении воинских захоронений в Новгородской области рассказал сегодня Владимиру Путину губернатор Андрей Никитин. Рабочая встреча прошла в Кремле.

Никитин доложил о развитии региона. Отдельно отметил приток инвестиций благодаря созданию особой экономической зоны. Растёт качество жизни. Среди городов с населением до 250 тысяч человек Новгород занимает второе место по благоустройству. Всё больше молодых людей из других регионов едут в область получать среднее специальное и высшее образование.

Путин: Растёт промышленное производство, объёмы строительства увеличиваются, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, с бюджетом выровняли ситуацию - это очевидный факт, это всё очень хорошо. Есть и вопросы, над которыми нужно, конечно, работать, давайте по порядку.

Никитин: Да, Владимир Владимирович, спасибо! Действительно, по бюджету удалось ситуацию улучшить, и впервые за много лет у нас по прошлому году реальные доходы действительно росли – с учётом инфляции и всего остального.

Путин: Бюджет-то профицитный получился?

Никитин: Бюджет получился профицитный, но, в основном, за счёт экспорта, за счёт того, что очень удачным был год с точки зрения экспорта наших ключевых производителей. Очень важно, что мы заняли 18-е место по объёму социальных контрактов. Спасибо вам за эту меру. Это позволило нам порядка 12 тысяч контрактов заключить за два года.

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