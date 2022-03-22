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Мишустин объявил о мерах по поддержке фармацевтической отрасли

14:22
  • вторник
  • 22 марта 2022

Появятся российские аналоги популярных лекарств

Новые решения по поддержке российской фармацевтической отрасли подготовили в правительстве. Благодаря некоторым из них появятся отечественные аналоги популярных лекарств.

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"У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам Мишустина, поддержку производству фармацевтической продукции и медицинских изделий окажут, в частности,  через упрощение их регистрации и облегчение закупочных процедур. Кроме того, планируется субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемых производителям или дистрибьютерам. Действует программа по импортозамещению востребованных лекарств и медизделий, приводит слова премьера ТАСС.

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