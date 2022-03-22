В Госдуму внесен законопроект о защите бизнеса в условиях санкций

Меры предусматриваются для случаев невозможности выполнения взятых на себя обязательств

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, который позволит защитить бизнес в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал автор инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его положения применимы к случаям, когда в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан России и юридических лиц, исполнение обязательства объективно становится окончательно невозможным полностью или частично.

В этих обстоятельствах обязательства, принятые на себя российскими лицами, прекращаются полностью или частично, цитирует документ ТАСС.

Ранее появились сообщения, что правительство изучает возможность корректировки критериев внесения предприятий в список системообразующих. Это позволило бы включить в перечень дизайн-бюро российской электроники, чтобы помочь им в переносе производства с Тайваня в Китай.

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