ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуму внесен законопроект о защите бизнеса в условиях санкций

14:32
  • вторник
  • 22 марта 2022

Меры предусматриваются для случаев невозможности выполнения взятых на себя обязательств

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, который позволит защитить бизнес в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал автор инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Собянин представил первоочередные меры по поддержке москвичей и бизнеса

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его положения применимы к случаям, когда в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан России и юридических лиц, исполнение обязательства объективно становится окончательно невозможным полностью или частично.

В этих обстоятельствах обязательства, принятые на себя российскими лицами, прекращаются полностью или частично, цитирует документ ТАСС.

Ранее появились сообщения, что правительство изучает возможность корректировки критериев внесения предприятий в список системообразующих. Это позволило бы включить в перечень дизайн-бюро российской электроники, чтобы помочь им в переносе производства с Тайваня в Китай.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.