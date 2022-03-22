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Украина предупредила, что может сорвать сельхозпоставки

14:55
  • вторник
  • 22 марта 2022

Речь идет в том числе о кукурузе и растительном масле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления перед парламентом Италии, что его страна всегда была одним из самых крупных экспортеров продовольствия.

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"Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и заминированы наши порты", - уточнил при этом украинский лидер (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил Зеленский, речь идет в том числе о поставках кукурузы и растительного масла.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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