Украина предупредила, что может сорвать сельхозпоставки

Речь идет в том числе о кукурузе и растительном масле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления перед парламентом Италии, что его страна всегда была одним из самых крупных экспортеров продовольствия.

"Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и заминированы наши порты", - уточнил при этом украинский лидер (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил Зеленский, речь идет в том числе о поставках кукурузы и растительного масла.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"