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Зеленский позвал на помощь Папу Римского

14:47
  • вторник
  • 22 марта 2022

В Киеве утверждают, что ожидают визита понтифика

Владимир Зеленский хотел бы видеть в числе посредников в урегулировании конфликта вокруг Украины Ватикан. Украинский лидер заявил об этом после беседы с Папой Римским Франциском.

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"Поговорил с понтификом... Приветствовали бы посредническую роль Святого престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал Зеленский в Twitter.

Папа Римский получил уже несколько писем из Киева – в частности, от мэра украинской столицы Виталия Кличко. Понтифика приглашают приехать на Украину. Франциск неоднократно призывал к миру и немедленному прекращению огня. Также украинский посол в Ватикане Андрей Юраш после разговора Зеленского и Папы Римского заявил, что приглашение остается в силе, передает ТАСС.

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