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США призывают Индию осудить Россию

15:06
  • вторник
  • 22 марта 2022

В Нью-Дели тем временем демонстрируют взвешенную позицию

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью телеканалу NDTV, что Штаты и Европа готовы быть партнерами Индии в области обороны и безопасности.
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"Мы делаем больше вместе в Индо-Тихоокеанском регионе. Я думаю, что здесь, в Индии, тоже происходит эволюция мышления, поэтому нам важно поговорить", - добавила замглавы Госдепа.

По ее словам, Индия должна присоединиться к осуждению России за спецоперацию на Украине.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов указал на взвешенную позицию Нью-Дели относительно российской спецоперации. "Индия хорошо понимает не только ее цели, но и истоки ситуации с безопасностью в Европе", - заметил дипломат.

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