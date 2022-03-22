Госдума приняла закон об упрощении ввоза товаров и алкоголя в Россию

Закон наделяет правительство дополнительными полномочиями в этой области

Государственная дума во вторник, 22 марта, приняла в третьем окончательном чтении законопроект об упрощении импорта товаров и алкоголя на территорию России и таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ дает право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок сроком на шесть лет. Также предоставляется право исключить необходимость предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих такую деятельность менее года.

Участники ВЭД, которые вносили денежный залог при выпуске товаров, могут быть освобождены от уплаты пени в случае доначисления таможенным органом таможенных платежей по результатам таможенной экспертизы. При этом сокращается процедура выдачи классификационных решений таможенными органами.

Федеральное правительство получает полномочия по определению случаев предоставления отсрочки уплаты суммы задолженности по уплате таможенных платежей, а также по определению инвестиционных проектов, в отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации на товары, и приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз технологического оборудования, комплектующих и запасных частей, сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения страны в связи с введением в отношении страны, ее граждан и организаций политических и экономических санкций западными странами.

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