Медведев предупредил о наплыве радикалов с Украины

Нужно проверять всех, кто прибывает в Россию

Рост криминала в России удается сдерживать, несмотря на сложную социально-экономическую обстановку.

Государственные органы пока успешно контролируют ситуацию, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В текущих условиях возможен рост числа радикальных элементов, приезжающих в Россию с Украины, важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну.

"Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств", - сообщил он в ходе совещания.

Кроме того, беженцы с Украины могут стать удобной мишенью для мошенников. Задача власти – защитить их от преступников.

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