ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев предупредил о наплыве радикалов с Украины

15:07
  • вторник
  • 22 марта 2022

Нужно проверять всех, кто прибывает в Россию

Рост криминала в России удается сдерживать, несмотря на сложную социально-экономическую обстановку.

Государственные органы пока успешно контролируют ситуацию, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. 

В текущих условиях возможен рост числа радикальных элементов, приезжающих в Россию с Украины, важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну.

"Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств", - сообщил он в ходе совещания.

Кроме того, беженцы с Украины могут стать удобной мишенью для мошенников. Задача власти – защитить их от преступников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.