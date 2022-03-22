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Кремль призвал FIDE пересмотреть решение по Карякину

14:59
  • вторник
  • 22 марта 2022

Российский гроссмейстер был дисквалифицирован

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в среду прокомментировал решение Международной шахматной федерации дисквалифицировать российского гроссмейстера Сергея Карякина.

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По словам кремлевского спикера, спорт должен быть вне политики, это главная константа. "

Мы призываем FIDE пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой международной шахматной организации", - добавил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Ранее FIDE отстранила Карякина от соревнований на полгода за публичную поддержку российской спецоперации на Украине.

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