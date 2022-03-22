Уже с апреля

Как сообщает агентство "Аргус", с апреля Россия может снизить добычу нефти в условиях запрета на импорт в США, Канаде, Австралии.

Уточняется, что речь идет о снижении показателя до 8,8 миллиона баррелей в сутки. В прошлом году страна в среднем добывала 9,6 миллиона баррелей.

Также эксперты передают, что показатель производства может уменьшиться по сравнению с недавними объемами на 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не готов к резким шагам в отношении поставок российской нефти. Позиция правительства не менялась, отказаться от импорта энергоносителей Германия в одночасье не может.

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