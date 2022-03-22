Штурмовавший Капитолий американец получил статус беженца в Белоруссии

Ньюман чувствует себя в безопасности

Участник штурма Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, американец Эван Ньюман получил статус беженца в Белоруссии. После проигрыша на президентских выборах в США Дональда Трампа ему пришлось уехать в Европу. Ньюман оказался на Украине, но там его стала разыскивать СБУ.

"В Беларуси чувствую себя в безопасности. Спокоен, нравится в стране. Сегодня испытываю смешанные чувства. Рад, потому что Беларусь проявила обо мне заботу. Расстроен, потому что оказался в такой ситуации, что в родной стране возникли проблемы", — сказал Ньюман агентству БелТА.

Сторонники проигравшего выборы Трампа 6 января 2021 года взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне. Во время беспорядков погибли одна из участниц протеста, а также полицейский. Еще три человека скончались – как сообщалось, "от причин, не связанных с насилием".

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