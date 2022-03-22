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Генштаб ВС России запретил направлять призывников в районы спецоперации на Украине

15:18
  • вторник
  • 22 марта 2022

Военный призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля

Распоряжением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации категорически запрещено направление военнослужащих по призыву в районы проведения специальной военной операции, которую проводит Россия. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский.
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Качковский рассказал, что весенний военный призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Из Петербурга планируется призвать около 2 700 человек. Из них более 50% призывников будут направлены на службу в режимные военные части.

Как отметил военком Петербурга, предстоящий призыв будет проходить в сложной обстановке, поскольку "в отношении России с нарастающим накалом ведется информационно-психологическая война с использованием огромного потока фейков". При этом современные молодые люди мало владеют информацией о жизнедеятельности Вооруженных сил Российской Федерации и страны в целом.

Из этого вытекает боязнь дисциплины и армии, растут антигосударственные настроения, пишет со ссылкой на Качковского "Интерфакс".

8 марта президент России Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры срочной службы не будут привлекаться к специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР. Также не планируется призывать резервистов.

9 марта Минобороны сообщило, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях, участвующих в спецоперации на Украине. Соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру.

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