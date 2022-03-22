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Основатели "Заверните" подали заявку на грант на развитие сети фастфуда

15:28
  • вторник
  • 22 марта 2022

Средний чек будет составлять от 300 до 400 рублей

В Москве может появиться сеть ресторанов "Заверните", передает агентство городских новостей "Москва".

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"Это почти то же самое, что KFC. Там будут крылышки, целая курица, соусы, будут боулы из курицы в разных соусах с заправками, будут куриные роллы, в дальнейшем появятся куриные бургеры. Но это будет экологически чистым и здоровым питанием, в отличие от KFC", - рассказал генеральный директор сети Андрей Щетинин.

Он уточнил, что в течение четырех-пяти лет будет создано около 300 точек. Компания уже подала заявку на грант от правительства столицы в размере около 2 миллионов рублей.

Как добавил Щетинин, средний чек в "Заверните" будет составлять от 300 до 400 рублей.

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