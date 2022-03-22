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В России впервые арестовали человека за фейки о российской армии

15:42
  • вторник
  • 22 марта 2022

Фигуранта дела взяли под стражу в Москве

Пресненский суд Москвы отправил под арест первого в стране фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал адвокат арестованного Даниил Берман.
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Сергей Клоков обвиняется по пунктам "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

Берман не стал уточнять детали обвинения, однако рассказал, что уже обжаловал решение суда об аресте своего клиента. По словам адвоката, Клоков — первый и единственный пока фигурант уголовного дела по данной статье.

В пресс-службе суда рассказали, что Клоков является техником запасного пункта управления столичного главка МВД. Расследует уголовное дело Главное следственное управление СК РФ по Москве, сообщает ТАСС.

Изменения в российское законодательство о наказании за публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил России были внесены ранее в марте. Поправки предполагают, в зависимости от тяжести правонарушения, наказание от штрафа до лишения свободы.

Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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