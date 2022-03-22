Лобода ответила на включение в черный список на Украине

В настоящее время певица занимается волонтерской помощью для украинских беженцев

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала включение её в список нежелательных звезд на родине.

"Мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей", — заявила артистка (цитата по "Пятому каналу").

Ранее Лобода сделала из своего офиса волонтерский штаб для помощи беженцам. Добровольцы раздают людям продукты первой необходимости.

"Низкий поклон всем, кто сегодня волонтерит вместе со мной!" — поблагодарила певица.

В черный список вместе с ней попали блогер Регина Тодоренко, телеведущая Ксения Бородина и певица Ольга Бузова.

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