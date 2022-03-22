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Навальный получил еще 9 лет колонии

15:35
  • вторник
  • 22 марта 2022

Блогера признали виновным в мошенничестве и оскорблении суда

Суд приговорил оппозиционного блогера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда, передает ТАСС.

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Неуважение к суду обвиняемый проявил во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, было подтверждено, что Навальный похитил около 2,7 миллиона рублей, которая признанная экстремистской в России организация ФБК получила в качестве пожертвований.

Ранее блогера признали виновным по делу "Ив Роше". Изначально ему назначили условное наказание, но за ряд нарушений срок в феврале 2021 года заменили на реальный в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

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