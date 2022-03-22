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Французские наемники передумали воевать на стороне Киева

15:51
  • вторник
  • 22 марта 2022

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 180 "солдат удачи"

Проходившие специальную подготовку перед отправкой на Украину французские наемники передумали воевать на стороне Киева. Многие решили, что погибнут в самом начале своей "миссии".

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 "У меня такое впечатление, что, если я поеду, я поеду зря, что я умру в самом начале и что это будет бесполезно", - заявил один из курсантов. Его коллега по курсу решил, что больше заинтересован в гуманитарной работе.

Как сообщает France24, наемники проходят подготовку под руководством бывшего французского спецназовца. Тренировки проходят в сельской местности рядом с Бордо. Однако наблюдения за ходом спецоперации России на Украине заставили курсантов усомниться в правильности своего выбора. В Минобороны России предупредили, что пощады иностранным наемникам на Украине не будет. Только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области были уничтожены до 180 "солдат удачи".

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