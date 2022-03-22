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В Москве установлен новый температурный рекорд

15:59
  • вторник
  • 22 марта 2022

22 марта стало самым теплым днем с начала года

Вторник, 22 марта, стал в Москве самым теплым днем с начала 2022 года. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
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Эксперт пояснила, что влияние на погоду в столичном регионе оказал солнечный антициклон, благодаря которому с каждым днем снега на улицах Москвы все меньше, а температура — все выше.

В 14:00 воздух на метеостанции ВДНХ было зафиксировано повышение температуры воздуха до 11,6 градуса, что сделало 22 марта самым теплым днем с начала года, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в воскресенье, 27 марта, в столицу вернется зимняя погода. Причина — в прохождении холодного атмосферного фронта. Это явление будет сопровождаться интенсивными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным штормовым ветром в порывах до 23 м/с и существенным понижением температуры воздуха.

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