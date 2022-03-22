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Все стадионы РПЛ прошли проверку для Fan ID

15:56
  • вторник
  • 22 марта 2022

Закон был подписан 30 декабря 2021 года

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что судьбу проекта Fan ID должно решить правительство страны.
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"Завершена проверка всех стадионов. Обсуждали обращение с целью получения целевого финансирования", - добавил глава РПЛ (цитата по ТАСС).

Закон о Fan ID был подписан президентом России 30 декабря 2021 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую необходимо получить, чтобы посещать крупные спортивные мероприятия.

В чемпионате России по футболу на сегодняшний день сыграно 22 тура. Лидирует с 48 очками петербургский "Зенит". На втором месте идет "Динамо" (43 балла), на третьем - ЦСКА (42).

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