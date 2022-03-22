ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк

16:10
  • вторник
  • 22 марта 2022

Спустя три минуты после старта ракета была принята космическими войсками на сопровождение

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с военным спутником связи "Меридиан-М". Пуск произведён в интересах обороноспособности страны.

Спустя три минуты после старта ракета была принята космическими войсками на сопровождение, сообщили в Минобороны.

Все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.

Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация сосредоточит освободившиеся из-за сворачивания сотрудничества с Европой и США ресурсы на создании оборонных систем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.