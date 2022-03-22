Спустя три минуты после старта ракета была принята космическими войсками на сопровождение

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с военным спутником связи "Меридиан-М". Пуск произведён в интересах обороноспособности страны.

Спустя три минуты после старта ракета была принята космическими войсками на сопровождение, сообщили в Минобороны.

Все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.

Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация сосредоточит освободившиеся из-за сворачивания сотрудничества с Европой и США ресурсы на создании оборонных систем.

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