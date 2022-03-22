Медведев призвал укрепить взаимодействие МВД с банками

Рост киберпреступлений является актуальной проблемой для бизнеса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил во вторник на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в России, что из-за киберпреступности свои средства и накопления рискуют потерять значительное количество граждан.

"Поэтому нужно и дальше укреплять взаимодействие по линии такого рода координации действий между силовыми структурами, правоохранительными органами, с финансовыми организациями, с операторами связи", - подчеркнул зампред Совбеза (цитата по ТАСС).

По словам Медведева, рост киберпреступлений является актуальной проблемой для бизнеса. Отечественные компании несут урон. В связи с этим следует совершенствовать юридическую базу в данной сфере.

Как уточнил Медведев, в серьезном обновлении нуждается, в частности, закон о связи.

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