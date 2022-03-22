Пранкеры попросили британского министра не поставлять Киеву оружие

Опубликована вторая часть разговора с Беном Уоллесом

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали вторую часть своего разговора с главой британского оборонного ведомства. С Беном Уоллесом они общались от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. И попросили его больше не поставлять Киеву противотанковые комплексы, поскольку они часто выходят из строя.

"А у нас вроде бы всё в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУР. Мы отправили вам более 4000 тысяч штук. И ещё на подходе", - сказал Уоллес.

"Всё верно", - говорят в ответ пранкеры.

"У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день разговариваю с министром Резниковым, либо пишу ему сообщения", - сообщил британский министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"