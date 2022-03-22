"Командование бросило вас": Басурин обратился к украинским военным

Им предложили добровольно сложить оружие

Группировка российской оперативно-тактической и армейской авиации за сутки поразила 137 военных объектов Украины. Подразделения наших Вооружённых сил в Донбассе установили контроль над населённым пунктом Урожайное. Ещё 9 освобождены от националистов силами народной милиции ЛНР и ДНР. При отступлении украинские силовики уничтожают объекты инфраструктуры, бьют и по жилым домам. Новому обстрелу из крупнокалиберных орудий с позиций ВСУ подвергся Донецк.

Эти кадры опубликовало Минобороны России. На них запечатлено то, что даже на западе называют ювелирной работой или спецоперацией в белых перчатках. ВСУ замаскировали свои огневые позиции в лесном массиве. Наши военные обнаружили их с помощью беспилотников и нанесли точечный удар из реактивной системы залпового огня. Уничтожена артиллерийская батарея, в том числе несколько буксируемых гаубиц калибра 152-мм - вероятнее всего, "Гиацинтов-Б". И грузовые машины с боеприпасами.

Изюмский район Харьковской области. Блокпосты теперь находятся под контролем российской армии. Об украинской напоминает лишь большое количество брошенной и уничтоженной техники вдоль дорог. За сутки наши подразделения продвинулись еще на 6 километров.

"В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", - сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ЛНР заявляют о том, что от украинских военных удалось освободить почти 80% территории республики. Сейчас продолжаются бои за населенные пункты Попасная и Рубежное. Сложности связаны с тем, что радикалы используют мирных жителей в качестве живого щита. Нацбаты ведут огонь по жилым районам Северодонецка и Лисичанска, чтобы обвинить в этом народную милицию. Под обстрелами силы ЛНР продолжают доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать население. В Старобельске развернут временный палаточный городок для тех, кому удалось спастись из захваченных националистами городов.

— Много людей. И много уехало, много еще сидят, прячутся в подвалах. Две недели нет света, две недели нет воды, нет тепла, ужас, а бомбят как, все разбито.

Группировка войск ДНР вклинилась на 4 километра вглубь обороны ВСУ. Националисты в ответ огрызаются минометами и "Градами". За сутки под обстрелы попали 13 населенных пунктов народной республики. Один мирный житель погиб, 32, в том числе шестеро детей, получили ранения.

В центре особого внимания - Мариуполь. По данным ДНР, город освобожден как минимум наполовину. Только сейчас жители могут рассказать, что с ними вытворяли националисты.

"Прикрывались, да, реально людьми. Постоянно били в жилые дома. Постоянно. Все в городе были заложники, потому что не выпускали никого и никуда. На машинах было передвигаться опасно. Сосед был напротив дома. ездил за водой, подорвался на мине", - рассказал житель Мариуполя Олег Мищенко.

Ополченцы продолжают сжимать кольцо вокруг нацбатальонов в Мариуполе. Основная группировка боевиков сосредоточилась в промзоне, в районе завода Азовсталь - его территория 11 квадратных километров.

"То, что там противник концентрируется и пользуется условиями, а там же бункеры, ходы сообщения, всевозможные системы жизнеобеспечения, он может там держаться достаточно долго, но, тем не менее, он будет изолирован и постепенно локализован", - заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

На Мариупольском направлении подходит к завершению денацификация 36-й бригады морской пехоты. Ее должны уничтожить в самое ближайшее время. Шанс есть только у тех военнослужащих, которые добровольно откажутся от участия в боевых действиях.

"Обращаюсь к военнослужащим ВСУ, командование бросило вас. Последуйте примеру ваших товарищей и сохраните себе жизнь. Только добровольно сложив оружие, вы сможете вернуться к своим семьям", - сказал Эдуард Басурин, официальный представитель народной милиции ДНР.

Это один из тех украинских контрактников, кто сдался добровольно. Он вовремя понял: то, что пропагандируют власти из Киева - это совсем не та священная война, которая должна сплотить народ. Еще в 2019 году Дмитрий Платов видел, как канадские военные инструкторы обучали украинцев. 20 февраля за 4 дня до начала спецоперации его с сослуживцами подняли по тревоге, вооружили до зубов и отправили на восток. То есть провокации и наступление на Донбасс готовили по полной программе. Первый же бой с российскими военными и только трое выживших, в том числе Дмитрий Платов.

"Надо свою жизнь спасать, нашей стране и нашему командованию на нас наплевать. Мы когда выжили, один из выживших звонил командованию, на что услышал ответ: "Нас это не… Добирайтесь на попутках". Как я считал, в армию идут в основном патриоты, любят свою родину. А у нас патриотизм неправильный – мы не любим свою страну, а ненавидим чужую", - рассказал Платов.

Такой патриотизм воспитывают и через украинские телеканалы, которые распространяют фейки о якобы зверствах армии России. Уроженец Львовской области Валентин Бабитко попал в плен 10 марта под Киевом. Первую помощь ему оказали еще в полевых условиях, далее - лечение в стационаре с трехразовым питанием.

"По теробороне товарищам хочу передать, что весь миф про зверства русских солдат - это можно выкинуть из головы. Семь дней был в плену на самом передку, и не было ко мне плохого отношения. Наоборот. Я из-за этого сохранил ногу. Я хочу передать только, что воинственная политика Украины и агрессия - мы не добьемся ничего, только политическим путем можно решить этот вопрос", - заверил Валентин Бабитко.

Сложить оружие военнослужащих ВСУ призывают не только на словах, но и с помощью вот таких агитснарядов. Листовки помещают внутрь боеприпасов, которые затем отправляют в сторону дислоцирования украинских войск.

Лилия Акиньшина, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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