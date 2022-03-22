Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

Санкции, которые ЕС продолжает вводить против Москвы, бьют по самим европейцам

Во Франции рассматривают возможность введения продуктовых чеков. По словам Эммануэля Макрона, эта мера должна помочь бедным семьям и среднему классу справиться с продовольственным кризисом. Санкции, которые ЕС продолжает вводить против Москвы, бьют по самим европейцам. Но Брюссель не останавливается и под давлением Вашингтона уже грозит отказаться от российских энергоносителей. Именно эту тему будет обсуждать во время визита в Европу президент США. Пока Джо Байден выступил перед американскими бизнесменами и пообещал скорое наступление нового мирового порядка.

Представители американского бизнеса на традиционной встрече с президентом наверняка хотели бы услышать что-нибудь о мерах поддержки по существу. Все-таки уход с российского рынка и санкции против Москвы больно ударили по экономике США. Но надежд этих Джо Байден не оправдывает. Коротко благодарит присутствующих за политический демарш себе в убыток. Пугает российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую "не остановить". И оправдывается за американские биолаборатории на Украине. Которых, дескать, нет. Верить предлагается на слово.

"Это просто неправда, я вам гарантирую. Это явный признак того, что возможность использования химического и биологического оружия рассматривают как раз они. И, скорее всего, они будут использовать также другой инструмент – кибератаки", - заявил президент США Джо Байден.

Впрочем, банальными и ничем не подкрепленными обвинениями в адрес России Байден не ограничивается. Он впервые признаёт, что американская гегемония закончилась - грядет новый мировой порядок. И США должны бороться за лидерство. По сути американский президент - почти в духе Фултонской речи Черчилля - объявляет новую холодную войну.

"Сейчас время исторических сдвигов. Скоро настанет новый мировой порядок. И мы должны возглавить его. Мы должны объединить вокруг себя весь свободный мир!" – призвал он.

"Объединять свободный мир" Байден на этой неделе поедет в совсем не свободный от Вашингтона Брюссель. На чрезвычайном саммите НАТО и позже - в ходе встречи с президентом Польши - будет уговаривать коллег отказаться от российских энергоресурсов. Сообщается, что страны ЕС уже прорабатывают этот вопрос, однако дела идут плохо. Нападение хуситов на энергетический терминал Саудовской Аравии, предупреждения о структурном сокращении добычи со стороны ОПЕК и потенциальное эмбарго в отношении России уже привели к скачку цен на нефть. Кроме того, норвежская компания "Экванор" была вынуждена закрыть свою платформу после землетрясения. И в Бразилии заявили, что не смогут оперативно нарастить добычу. Что же касается газа, быстрых решений нет даже в проекте. Как пишет американское издание Politico, Вашингтон здесь едва ли помощник: "Главный запрос Европы - увеличение поставок сжиженного природного газа из США. Но американские экспортёры уже отправляют СПГ за границу так быстро, как только могут. В ближайшие два года сильно нарастить объёмы не получится. К тому же Байден не может приказывать частным энергетическим компаниям, а они обычно торгуют с теми, кто предлагает лучшую цену".

Бизнес-подход медленно, но верно побеждает не только в энергетике. Вот уже и завод "Рено" вновь запустил свой конвейер в Москве. Как написали в британской газете The Guardian, французский производитель смело пошёл наперекор общеевропейскому тренду. А американская Wall Street Journal констатировала: антироссийские санкции не работают и только настраивают против Запада весь остальной мир: "Точку зрения Китая, который сопротивляется попыткам наказать Россию, уже разделяют не только ЮАР и Бразилия, но и такие важные партнёры США, как Индия и Вьетнам. Растущая готовность западных держав использовать глобальную экономическую систему как оружие приводит в ужас лидеров многих стран. В результате американская политическая система не сможет бесконечно удерживать лидерство".

Однако США не сдаются. И удерживать свое лидерство готовы до последнего украинца. По данным той же WSJ, Вашингтон в качестве военной помощи направляет Киеву советское оборудование ПВО, которое американцы закупили для секретного проекта по изучению вражеских технологий. Оружие продолжит поставлять Украине и Канада, об этом заявила министр обороны страны. Вот только не все канадцы от этого в восторге. На этих кадрах местный писатель Ив Энглер прерывает антироссийскую речь главы МИД: "Остановите поставки оружия на Украину! Остановите НАТО! Позор вам! Вы провоцируете начало Третьей мировой!"

О рисках, которые влечет за собой накачка Киева оружием, Москва предупреждала не раз и задолго до начала спецоперации. Не единожды призывала Запад прекратить создавать на территории Украины угрозы для России. Теперь время уговоров прошло.

Ольга Оксенич, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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